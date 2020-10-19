العفاسي: إجراءات لالتزام المصلين بالاشتراطات الصحية

أول النهار

شدد وزير العدل وزير الأوقاف المستشار د. فهد العفاسي على مسؤولي قطاع المساجد ضرورة التزام العاملين والمصلين بالاشتراطات والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الصحية في البلاد، لاسيما أن المساجد قدوة للآخرين في الالتزام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع قطاع المساجد صباح امس الأحد، بحضور الوكيل المساعد للقطاع محمد المطيري ومديري إدارات المساجد في المحافظات الست.

وأكد العفاسي عدم التهاون في تطبيق الإجراءات اللازمة لحماية المصلين خصوصاً أن وزارة الأوقاف حرصت منذ بداية الجائحة على اطلاق عدة حملات توجيهية وتوعوية اعلامية للمواطنين والمقيمين وفق منظور شرعي لالتزامهم بالتعليمات و الاشتراطات الصادرة من السلطات الصحية، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لاسيما عند الذهاب لإداء صلاة الجماعة أو الجمعة في المساجد.

وفي ختام الاجتماع شكر العفاسي جميع المسؤولين في قطاع المساجد الذين بذلوا وسيبذلون جهوداً كبيرة ومضنية في تنفيذ الاشتراطات والتعليمات الصحية، مؤكداً انهم على قدر المسؤولية في الاستمرار في التعامل مع هذه الجائحة وفق توجيهات الجهات المختصة.

