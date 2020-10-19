«الأوقاف» و«الشباب» تنسقان لتنفيذ مشروع المحمية التطوعية

أول النهار

عقد مدير إدارة التأهيل والتقويم في وزارة الأوقاف د. ناصر العجمي اجتماعاً تنسيقياً مع مدير عام هيئة الشباب عبد الرحمن المطيري بحضور مراقب إدارة التأهيل والتقويم فهد العتيبي. يأتي الاجتماع لوضع التصور الأولي لتنفيذ مشروع المحمية البيئية التطوعية والذي يهدف من خلاله الإعداد إلى ترسيخ مبدأ الشراكة مع الهيئة العامة للشباب.

وقد دأبت «التأهيل والتقويم» سنوياً من خلال خطتها على تنفيذ الأعمال الداعمة لها كل عام بالشراكة مع عدة جهات مختلفه تضمنت تنفيذ المخيمات الربيعية التي تضم المسابقات المتنوعة والأنشطة التربوية، إضافة إلى برامج الحج والعمرة والاعتكاف والمسابقات الرمضانية والحلقات القرآنية.

