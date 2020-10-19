سمو الأمير وسمو ولي العهد بعثا برسالتين لخادم الحرمين ومحمد بن سلمان

الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة خطية الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برسالة الى صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة تضمنتا العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى جميع الاصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. وقام مبعوث سمو أمير البلاد نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله بتسليم الرسالتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود عضو مجلس الوزراء وزير الدولة.