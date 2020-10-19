«الضمان المالي».. الطريق مسدود

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تواجه الحكومة مع افتتاح دور الانعقاد الخامس التكميلي لمجلس الامة غدا، وسط صعوبات في تمرير قانون دعم وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين من كورونا، ما لم تقدم ضمانات صريحة تحول دون انتفاع فئات أخرى.

وقال عضو اللجنة المالية خلف دميثير ان اسقاط القروض عن المواطنين هو الأولوية على دعم المشاريع والشركات المتعثرة، متعهدا بالتصدي لمشروع القانون الحكومي.

وقال النائب عيسى الكندري: نتيجة لعدم نظر اللجنة المالية للتعديلات والضوابط المقدمة مني ومن الزملاء عادل الدمخي وأسامة الشاهين بخصوص قانون الضمان المالي فانني أعلن رفضي للقانون والتصويت ضده في مداولته الثانية.

من جهته، أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية خليل الصالح موافقة اللجنة خلال اجتماعها امس على التقرير التكميلي لمشروع قانون معالجة التركيبة السكانية من اجل التصويت عليه في المداولة الثانية. وأعرب الصالح عن أمله في تصويت المجلس عليه في الجلسة المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة ستحيل تقريرها إلى المجلس اليوم الاثنين.

