نجارون وحدادون وحلاقون وسباكون تقدموا للعمل كمعلمين في «التربية»!

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فيما ألزم ديوان الخدمة المدنية، وزارة التربية بعدم تعيين المعلمين الوافدين إلا بعد موافقته، أكدت مصادر مطلعة لـالنهار، أن الوزارة وضعت آلية جديدة لتعيين الخليجيين والوافدين.

وكشفت المصادر، عن مخاطبات اجرتها وزارة التربية أخيراً مع الهيئة العامة للقوى العاملة في إطار اجراءاتها الرامية الى النظر في طلبات التعيين المقدمة اليها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للتأكد من عدم وجود سجل عمل لأي منهم في القطاع الخاص، باعتبار ان العاملين في القطاع الخاص مسجلون في التأمينات الاجتماعية. واوضحت أن وزارة التربية رصدت عددا من المتقدمين للعمل فيها، على الرغم من أنهم قدموا إلى الكويت على وظائف ومهن لا علاقة لها بالتعليم، موضحة أن الكثير منهم عمل بالقطاع الخاص بمهن تباينت بين النجارة والحدادة والحلاقة والسباكة وغيرها، بينما هم حاصلون على شهادات جامعية متخصصة بالتعليم. وذكرت المصادر أن الطلبات المقدمة بشأن التعيين كمعلمين ستقابل بالرفض من قبل الديوان، طالما ان صاحبها قدم إلى البلاد بسمة دخول لوظيفة أخرى بغض النظر عن تخصصه والشهادة التي يحملها.

