«الصحة»: تطعيمات الشتاء الموسمية للمواطنين فقط

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أعلنت وزارة الصحة انه في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا فإن حملة تطعيمات الشتاء لموسم 2020-2021 سوف تقتصر على المواطنين في الفترة الحالية.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن مراكز الصحة الوقائية المخصصة للتطعيمات الموسمية للتحصين ضد أبرز مسببات أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية الإنفلونزا والبكتيرية نيموكوكال سيقتصر الاستقبال فيها على المواطنين متمنية للجميع موفور الصحة.

من جانب آخر، أعلنت الوزارة تسجيل 663 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 116146 في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 701 ، فيما تم شفاء 752 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 107860.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة

د. عبدالله السند إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 138 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7585.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4959 ليبلغ مجموع الفحوصات 828165.