الأمير وولي العهد بعثا رسالتين للقيادة السعودية

وطن النهار

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد بقصر السيف صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد. كما استقبل سموه بقصر السيف أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، واستقبل سموه بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، واستقبل سموه بقصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

قام مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله أمس بتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ورسالة خطية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد إلى أخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تضمنتا العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الاصعدة والقضايا ذات الاهتمام المشترك واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقد سلم مبعوث سموه الرسالتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود عضو مجلس الوزراء وزير الدولة.

وكان مبعوث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله وصل ظهر أمس إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسليم رسالة خطية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ورسالة خطية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد إلى أخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد كان في استقبال مبعوث سموه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود عضو مجلس الوزراء وزير الدولة وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ علي الخالد الجابر.

