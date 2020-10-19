رئيس «الرأس الأخضر» عزى بوفاة الأمير الراحل

وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من فخامة الرئيس جورج كارولس دالميدا رئيس جمهورية كابو فيردي (الرأس الأخضر) أعرب فيها باسمه وباسم شعب جمهورية الرأس الأخضر الصديقة عن خالص التعازي والمواساة بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه مشيدا بالمناقب الكريمة لسموه رحمه الله وبمسيرته الحافلة بالعطاء ومتمنيا لسموه وللشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه من صادق التعازي بهذا المصاب الأليم متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.

