سمو الأمير تلقى رسائل تهنئة من بيلاروسيا وباكستان ومقدونيا

وطن النهار

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس الكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة تسلمه مقاليد الحكم متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد ومتطلعا الى تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين وتطوير مجالات التعاون بينهما ومتمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية ضمنها سموه بالغ شكره على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين وراجيا له دوام الصحة والعافية وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وتلقى حضرة صاحب السمو رسالة تهنئة من عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أعرب فيها باسمه وباسم حكومة وشعب جمهوية باكستان الإسلامية الصديقة عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد في قيادة المسيرة التنموية في الكويت متطلعا إلى تعزيز أواصر العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين.

وتلقى حضرة صاحب السمو رسالة تهنئة من الرئيس ستيفو بنداروفسكي رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه وتهاني شعب جمهورية مقدونيا الشمالية لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين الكويت وجمهورية مقدونيا الشمالية الصديقة كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد.

