الناصر تسلم أوراق اعتماد السفير التايلندي

وطن النهار

تسلم وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر أمس في ديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة تايلند الصديقة لدى الكويت روج تامونفكول.

وتمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

من جانب أخر اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لعملية الطعن الارهابية التي وقعت في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس والتي راح ضحيتها مواطن فرنسي.

وأكد المصدر في بيان ل(الخارجية) الكويتية أمس السبت ان هذه الجريمة تعد انتهاكا صارخا لكل القيم الدينية والانسانية.

وأعلن عن تأييد الكويت لجمهورية فرنسا الصديقة في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الضحية.

