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وطن النهار

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ممثل ملك بوتان يترأس وفداً للتعزية في الأمير الراحل


وصل إلى البلاد ظهر أمس ممثل جلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان صاحب السمو الملكي الامير جيغلاوجين وانجشوك والوفد المرافق وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.
وقد كان في استقبال ممثل جلالة الملك على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح. وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لممثل جلالة الملك من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبوالحسن. ويرافق ممثل جلالة الملك وفد يضم وزير الخارجية الدكتور تاندي دورجي وعدد من المسؤولين.


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