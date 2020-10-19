«الصحة»: حملة تطعيمات الشتاء قاصرة على الكويتيين

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة انه في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» فإن حملة تطعيمات الشتاء لموسم 2020-2021 سوف تقتصر على المواطنين في الفترة الحالية.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن مراكز الصحة الوقائية المخصصة لتلقي التطعيمات الموسمية للتحصين ضد أبرز مسببات أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية «الإنفلونزا» والبكتيرية «نيموكوكال» سيقتصر الاستقبال فيها على المواطنين خلال هذه الفترة متمنية للجميع موفور الصحة.

وكانت الوزارة دشنت الخميس الماضي حملة التطعيمات مؤكدة جهوزيتها الكاملة والتنسيق مع مديري المناطق الصحية وزيادة طواقم التمريض وتجهيز المزيد من الغرف للتطعيمات في مراكز الصحة الوقائية.

وعلى صعيد «كورونا»، أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 663 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 116146 حالة في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 701 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ «كونا» إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 138 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7585 حالة.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4959 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 828165 فحصا. وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 752 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد- 19» 107860 حالة.

