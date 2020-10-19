البلدية أنذرت 65 محلاً لمخالفة الاشتراطات الصحية

وطن النهار

نفذت بلدية العاصمة حملة على المحال ومراكز التسوق والمجمعات التجارية في عموم مناطق المحافظة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ولائحة المحال والاعلانات.

وأكدت مدير ادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة ايمان الكندري أن الجولات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي جاءت للتأكد من التزام المحال ومراكز التسوق والمجمعات التجارية تنفيذ الاشتراطات الصحية وفقا لتعليمات السلطات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من التزامهم باشتراطات لائحة المحال والاعلانات.

وأوضحت بأن الجولات أسفرت عن تحرير مخالفتين لمخالفة لوائح وأنظمة البلدية بالاضافة الى توجيه 65 انذارا لمخالفة الاشتراطات الصحية بعد الكشف على 498 محلاً و6 مراكز للتسوق فضلا عن رفع وازالة 529 لوحة اعلانية من الساحات والميادين تعمل على تشويه المنظر الجمالي واعاقة الرؤية عن قائدي المركبات.

وأشارت الى تواصل المفتشين بالفريق الرقابي بالادارة لجولاتهم الميدانية على جميع المحال في عموم مناطق المحافظة للتأكد من تنفيذ الاشتراطات الصحية ولشروط ولوائح وانظمة البلدية، مؤكدة أنهم لا يألون جهدا في رصد ومتابعة المخالفين وتحرير مخالفات بحقهم.

