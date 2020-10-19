أصحاب المقاهي طالبوا مجدداً بالسماح بتقديم الشيشة

وطن النهار

تجمع عدد من اصحاب المقاهي والمطاعم امام وزارة الصحة صباح امس في اعتصام سلمي للمطالبة بمقابلة وزير الصحة والمسؤولين في الوزارة للمطالبة بالسماح للمقاهي بتقديم «الشيشة» لرواد المقاهي مع التعهد بالالتزامات والشروط الصحية التي تضمن سلامة مستخدميها، بحضور الممثل الرسمي لاصحاب المقاهي ايوب الوثيقي والمتحدث الرسمي المحامي نواف الفزيع وعدد من اصحاب المقاهي ووسائل الاعلام.

وقال المتحدث الرسمي باسم اصحاب المقاهي والمطاعم المحامي نواف الفزيع ان وزير الصحة حظر نشاط استخدام الشيشة دون دليل طبي يربط انتقال فيروس الكورونا باستخدام الشيشة ونحن لا نطالب باكثر من تطبيق القانون ونطالب وزير الصحة اذا كان يملك اثباتا على ان الشيشة تنقل الوباء ووفقا لاشتراطات منظمة الصحة الدولية فليقدمها، واما انه يصدر قرارا مبهما من قبل اشهر ويستمر في تطبيق هذا القرار الذي يحظر تقديم الشيشة والاضرار ب 5 الاف مقهى اي 5 الاف اسرة كويتية اي الاف الكويتيين عليهم اوامر ضبط واحضار من اصحاب الاملاك والاماكن التي استأجروا منها اصحاب المقاهي واحكام اخلاء ايضا، لافتا الى ان الوزير اذا كان يريد استمرار القرار فليتكفل بدفع ايجارات المقاهي وتكاليف العمال.

وتابع: نحن هنا في ثاني اعتصام ومازال الوزير يرفض مقابلتنا والنظر في مطالبنا، وهي مشكلة تتعلق بقطع الارزاق ومصلحة المواطنين.

