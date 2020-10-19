«التقدم العلمي»: نسعى إلى تسخير العلوم والتكنولوجيا لخدمة المجتمع

وطن النهار

وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة هواوي تكنولوجيز- الكويت مذكرة تفاهم للبدء بتنفيذ مجموعة من برامج تعزيز المواهب بهدف تزويد الجيل القادم من قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت بالمهارات المطلوبة للتميز في مختلف المجالات.

ويأتي توقيع المذكرة مواكبا لرسالة المؤسسة في تحفيز تقدم العلوم والتكنولوجيا وتطوير البحث العلمي والابتكار لصالح المجتمع والبحث في الكويت وأيضا لهدف شركة هواوي في بناء نظام إيكولوجي صحي لدعم مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز القدرات الرقمية.

وتهدف المذكرة إلى تمكين الطلبة والعاملين في القطاعين العام والخاص وتعزيز قدراتهم للمساهمة في تحفيز النمو في الصناعات والقطاعات الرئيسية بما يعود بالفائدة على الكويت من خلال بنية تحتية محسّنة لضمان مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا.

من جهته، أكد المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين سعي المؤسسة على مدار العقود الأربعة الماضية إلى تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في خدمة المجتمع مضيفا ان الشراكة الجديدة مع هواوي تكنولوجيز- الكويت ستسهم في سد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية من أجل خلق مجتمع متماسك يستفيد فيه الجميع.

وأضاف ان البرامج المنبثقة عن مذكرة التفاهم تستهدف رعاية الطموحين من المشتغلين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتزويدهم بالمهارات ذات الصلة بأحدث التطورات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية.

من جانبه، قال رئيس هواوي الشرق الأوسط تشارلز يانغ «إن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنمو بمعدل سريع جدا في الشرق الأوسط، حتى مع الاضطرابات الناجمة عن فيروس كوفيد -19».

وأضاف انه لما كان الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضروريا في هذه المرحلة فكذلك هو الاستثمار في تطوير المواهب للحفاظ على الأجندة الرقمية للمنطقة وتحقيقها مضيفا ان جهود هواوي في برامجها للمسؤولية الاجتماعية ركزت على تعزيز النظام الإيكولوجي للمواهب في الشرق الأوسط من أجل بناء قوة عاملة تمتلك المعرفة والفهم المناسبين للمساهمة في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل في الوقت نفسه على سد الفجوة الرقمية.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تكنولوجيز- الكويت ريكو لين إن توقيع المذكرة يأتي تماشياً مع التزام هواوي تجاه الكويت بتعزيز القدرة التنافسية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة في تعزيز قدرات المجتمعات المحلية.

