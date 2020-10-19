العنزي: ابتكارات جديدة لمكافحة «كورونا»

وطن النهار

أكدت عضوة مجلس الإدارة في الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار، م. فريحة العنزي، أن الجمعية تواكب المتغيرات التي فرضتها الظروف الصحية والحالة الوبائية ونمط الحياة الجديد الذي فرضه فيروس كورونا على مستوى العالم. وأعلنت العنزي، في تصريح صحافي، أمس، أن هناك ابتكارات واختراعات جديدة ما زالت في طور الموافقات والاعتمادات المطلوبة، وستكون إضافة قيمة لسجل إنجازات الكفاءات الوطنية. وقالت إن ابتكارات واختراعات أعضاء الجمعية تصب في اتجاه تأمين حياة بيئية وصحية آمنة، وقادرة على تزويد أفراد المجتمع بشكل عام والجهات المعنيَّة بمكافحة وباء فيروس كورونا بشكل خاص، بمجموعة من الابتكارات والاختراعات التي من شأنها حمايتهم من العدوى، ومساعدتهم في أداء مسؤولياتهم بشكل طبيعي. ولفتت إلى أن الحاجة باتت مُلحة للتعايش مع الوباء بطريقة توازن بين الحفاظ على الصحة واستمرار الأنشطة والأعمال والتعليم، وبالتالي يصبح التحدي الحقيقي أمام المجتمع هو كيفية العودة إلى الحياة الطبيعية من دون إرهاق المؤسسات الصحية وخروج الأمور عن السيطرة. وفيما شددت العنزي على أن الوعي المجتمعي يأتي في المرتبة الأولى، أشارت إلى أن أعضاء الجمعية يتحمَّلون مسؤوليتهم، ويضعون كل إمكاناتهم في خدمة المجتمع وتمكين أفراده من الاستفادة من الأجهزة والمُعدات التي ابتكرتها الكفاءات الكويتية وتقي صحيا وبيئيا، وتساعدهم على ممارسة حياتهم بشكل أسهل وآمن.