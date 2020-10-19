«الأشغال» تتأهب لمواجهة الأمطار خطة وقائية لتجنب طفح المياه

وطن النهار

بدأت وزارة الأشغال العمل على خطتها السنوية لتنظيف جميع غرف التصريف والمناهيل وخطوط الأنابيب الواصلة بها بالاضافة الى تنظيف جميع المجارير الواصلة الى البحر فضلا عن تنظيف مخارج المجارير على البحر والكشف على المضخات الموجودة فى الأنفاق وتجهيزها بالتنسيق مع قطاع الهندسة الصحية من خلال وضع مضخات اضافية في الأنفاق لتفادي أي طفح للمياه عند هطول الأمطار، بالاضافة الى تنظيف العبارات للطرق الخارجية وتجهيز واعداد كل المعدات اللازمة في أعمال تنظيف الخطوط وفتح التسكيرات وسحب المياه ورفعها.

وتأهبت الوزارة بوضع خطة طوارئ متعددة الاهداف لمواجهة موسم الامطار تتمثل في اتخاذ كل الاجراءات الوقائية الممكنة لتجنب طفح مياه الأمطار في الطرق الرئيسة والشوارع الداخلية قبل الموسم، بالاضافة الى العمل على توفير كل المعدات والأفراد اللازمين لحل المشاكل الطارئة أثناء فترة هطول الأمطار، وكذلك تحديد الأماكن الحرجة والمناطق التي ظهرت بها مشاكل أثناء هطول الأمطار وتنفيذ الحلول اللازمة لها.

أفراد الصيانة ظهروا في مختلف طرق الكويت وشوارعها الداخلية وهم يقومون بتنفيذ الخطة التي وضعها قسم قطاع هندسة الصيانة في وزارة الاشغال العامة والتي تنفذ على ثلاث مراحل، الاولى منها تكمن في الاستعدادات اللازمة قبل موسم الأمطار، في حين تتمثل المرحلة الثانية في الاجراءات التي يتم اتخاذها خلال موسم هطول الأمطار في الفترة من بداية شهر نوفمبر حتى نهاية شهر مايو، والثالثة خاصة بالأعمال التي يتم تنفيذها بعد نهاية موسم الأمطار.

تنظيف المناهيل

وتشمل المرحلة الأولى تنظيف جميع غرف التصريف والمناهيل وخطوط الأنابيب الواصلة بها بالاضافة الى تنظيف جميع المجارير الواصلة الى البحر فضلا عن تنظيف مخارج المجارير على البحر والكشف على المضخات الموجودة فى الأنفاق وتجهيزها بالتنسيق مع قطاع الهندسة الصحية من خلال وضع مضخات اضافية في الأنفاق لتفادي أي طفح للمياه عند هطول الأمطار، بالاضافة الى تنظيف العبارات للطرق الخارجية وتجهيز واعداد كل المعدات اللازمة في أعمال تنظيف الخطوط وفتح التسكيرات وسحب المياه ورفعها.

اما المرحلة الثانية فتختص بالأعمال والاجراءات التى يتم اتخاذها خلال موسم الأمطار في الفترة من بداية شهر نوفمبر وتعتمد على تشكيل فرق دائمة خلال الفترة المذكورة في المناطق الحرجة التي قد يحدث بها تجمعات لمياه الأمطار بالاضافة الى وضع فرق مقاولي عقود صيانة شبكة صرف مياه الأمطار في المحافظات في حالة تأهب أثناء هطول الأمطار لمواجهة أي أعمال طارئة نتيجة ارتفاع معدلات المياه، وكذلك مقاولي عقود الصيانة المختلفة حسب الحاجة الى جانب ازالة الأتربة والرمال التي تراكمت على غرف التصريف وتنظيف المناهيل والخطوط في الأماكن الحرجة التي ظهر بها طفح للمياه.

وتتمثل المرحلة الثالثة بالأعمال التى يتم تنفيذها بعد نهاية موسم الأمطار في نهاية شهر مايو وتشمل حصر وتحديد جميع المشكلات التي ظهرت أثناء هطول الأمطار في مناطق المحافظات وتقديم المقترحات التصميمية اللازمة لحل هذه المشاكل وذلك بالتنسيق مع قطاع هندسة الطرق - ادارة التصميم والتنسيق مع ادارات الصيانة المختلفة للقطاع لتنفيذ الحلول التي تم الاتفاق عليها واعتمادها.

الجهات المشاركة

وتشارك قطاع الصيانة بالوزارة جهات مختلفة تقوم بمساندتها مثل ادارة التنقية والموارد المائية والتي تقوم بابلاغ جميع متعهدي التشغيل في محطات التنقية المختلفة بالاستعداد لموسم الامطار وذلك بترتيب وضع المحطات التشغيلية ليتم استيعاب كميات المياه الزائدة التي ستنجم عن هطول الامطار، بالاضافة الى الاستعدادات الداخلية في المحطات بتنظيف مجارير الأمطار في مختلف المواقع داخل المحطة وبالذات بالقرب من المعدات والأجهزة العاملة في المحطة، كذلك يتم ابلاغ متعهد التناكر بالاستعداد لموسم الأمطار والطوارئ في حالة الحاجة الى صهاريج التناكر للمساعدة في التقليل من حالات الطفح في الشوارع العامة وفي بعض الأماكن الحساسة الأخرى، وهناك ايضا ادارة محطات الضخ والرفع التي تقوم باجراء أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية الشاملة واصلاح وتبديل المعدات التالفة أو المعطوبة في جميع المحافظات، وكذلك التنسيق مع ادارة الطرق السريعة بشأن صيانة شبكات الامطار المرتبطة بالمحطات لضمان استمرار تدفق المياه من المحطات الى الشبكات الخارجية وتجنب الانسدادات بها خصوصا في حالات هطول الامطار الغزيرة وتشكيل فريق عمل من جهاز الوزارة لمواجهة حالات الطوارئ الناجمة عن الامطار الغزيرة بالاضافة الى اخطار مقاول التشغيل والصيانة بالمنطقة الاولى لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ الناتجة عن هطول الامطار الغزيرة.

وعادة ما تواجه خطة الوزارة عقبات كبرى تتمثل في قيام بعض المواطنين بتوصيل شبكة صرف مياه الأمطار من منازلهم الى شبكة الصرف الصحي، اضافة الى قيام بعض أصحاب الكراجات بالمناطق الصناعية وأصحاب المنازل بانشاء صعدات مخالفة ما يتسبب في عرقلة صرف مياه الأمطار الى فتحات التصريف الموجودة بالمنطقة، وهناك امر اخر وهو صب الزيوت والدهون والأصباغ من قبل بعض الكراجات والمطاعم في فتحات التصريف وغرف التفتيش لشبكة صرف مياه الأمطار، الأمر الذي يسبب انسداد أجزاء من الشبكة، علاوة على مشاكل اخرى مثل رمي المخلفات والأتربة من قبل بعض عمال النظافة في فتحات التصريف، وهناك صعوبة التنسيق بين الجهات المسؤولة بالدولة خاصة المسؤولة عن حرم الطريق، وقيام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتغطية مناهيل الأمطار بالتربة الزراعية ما يعرقل أعمال صيانة الخطوط، ووضع الزراعات فوق خطوط الأمطار (لاسيما أشجار النخيل)، حيث تتوغل جذور هذه الأشجار داخل الخطوط وتعيق صرف المياه بها، الى جانب انجراف الرمال والأتربة من الساحات المكشوفة أثناء الهطول الشديد للأمطار وتسببها في سد فتحات التصريف.

