الأمين: المبادرات الكويتية شملت العالم

وطن النهار

اشاد سفير السودان لدى الكويت عبدالمنعم الأمين بالمبادرات الانسانية التي تقوم بها الكويت على الساحة الانسانية الدولية لاسيما جهودها الاغاثية في السودان خلال الفترة الماضية.

واعرب الامين في تصريح لـ (كونا) عقب لقائه مع رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير عن بالغ شكره لما قدمته الكويت من خلال الهلال الاحمر للشعب السوداني في الفترة الماضية من مساعدات اغاثية وطبية. واضاف ان اللقاء تطرق الى بحث التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالمساعدات الاغاثية بما يتوافق وأهداف جمعية الهلال الاحمر الكويتي التي تعمل على تحقيقها وفقا لمبادراتها المتميزة في خدمة الانسانية. وأكد عمق ومتانة العلاقات التي تجمع السودان والكويت واصفا اياها بأنها «تاريخية» وكانت عبر السنين متينة وقوية في كل المجالات. من جانبه أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير في تصريح مماثل لـ(كونا) استعداد الجمعية لدراسة أي مقترحات من شأنها خدمة المحتاجين وتحسين حياة المتضررين في السودان من خلال التنسيق مع الهلال الاحمر السوداني. وقال الساير ان ما تقوم به الجمعية من جهود في السودان هو من صميم واجبها تجاه الشعب السوداني مشيدا بالعلاقة الوثيقة بين الشعبين الكويتي والسوداني.

واضاف ان المساعدات الاغاثية تأتي استكمالا للمساعدات السابقة التي قدمتها الكويت عبر الجمعية بتوجيهات من القيادة السياسية بالاستجابة السريعة للمحتاجين أينما كانوا. وذكر ان الجمعية سارعت منذ بداية ازمة الفيضانات الاخيرة التي ضربت السودان الى تقديم المعونات العاجلة وارسال طائرات اغاثة محملة بالاغذية والادوية والخيام بصورة عاجلة للمناطق المتضررة جراء تلك الفيضانات. واستعرض الساير خلال اللقاء الاعمال الانسانية والاغاثية التي تقدمها الجمعية داخل الكويت وخارجها انطلاقا من الدور الانساني الذي تقوم به في شتى المستويات.

