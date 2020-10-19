«الجمارك» أحبطت محاولة لتهريب أغطية المناهيل

وطن النهار

استطاع رجال مراقبة التفتيش والاستيداع بجمارك الموانئ الشمالية «ميناء الشويخ» من احباط محاولة تهريب حاويتين عشرين قدماً بعد أن اشتبهوا بهما، حيث تم ضبطهما وهما بطريقهما الى خارج البلاد للتصدير، وبعد ان تم التفتيش بدقة عثروا على أغطية مناهيل مخالفة لوصف البضاعة في البيان الجمركي والذي يفيد أن البضاعة حديد «صوالح» كانت مصدرة الى احدى الدول الآسيوية للايهام والتضليل على المفتش الجمركي الا أن المفتش بخبرته ويقظته أحبط هذه المحاولة. وقالت الادارة العامة للجمارك إن هذه البضاعة تعتبر مخالفة للقوانين الجمركية والتي تحتم وجود موافقات من جهات الاختصاص في مثل هذه الحالات والحالات المشابهة، وبناء عليه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من اعداد محضر ضبط في البضاعة تمهيداً لمصادرتها، وقد أشاد مدير جمارك الموانئ الشمالية بجهود المفتشين ويقظتهم وحرصهم على التصدي لكل محاولات التهريب الجمركي سواء للبضائع الواردة أو البضائع الصادرة.

وحذرت الادارة العامة للجمارك كل من تسول له نفسه تهريب البضائع الممنوعة والمحظورة بكل أشكالها وأنواعها الى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الاجراءات الجمركية بحقه.

