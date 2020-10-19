«النجاة» علَّمت عن بُعد 100 مهتدٍ أصول التوحيد

وطن النهار

أعلن مدير لجنة الدعوة الالكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عبدالله الدوسري أن اللجنة احتفت بتخريج 100 مهتد تم توزيعهم على خمس مجموعات دراسية قوام كل مجموعة 20 طالباً من خلال عملية التعليم عن بعد التي تقود بها الدعوة الالكترونية. بعدة لغات منها اللغة الانكليزية والاسبانية والفلبينية والسواحلية.

وأوضح أن المنهج المعد للملتحقين بالمستوى الأول يركز على العديد من الأمور المهمة مثل الايمان بالله تعالى وتعليم الوضوء والصلاة وسورة الفاتحة وبعض قصار السور حتى تتم بها الصلاة، وبيان نواقض الايمان بالله تعالى ومعرفة أصول التوحيد الخالص لله.

ومضى يقول: تم اعداد جميع هذه المناهج والمسائل بصورة عصرية ويتم عرضها بأفضل وأسهل وأيسر الطرق والأساليب التربوية القياسية لعملية التعليم الالكتروني، كما يراعى فيها اختلاف بعض العادات الثقافية والاجتماعية والفئات العمرية للدارسين لذلك يحرص المعلمون على التواصل الفردي مع كل متعلم في أثناء الدورة التعليمية وقبل اجتياز كل مرحلة.

وأضاف الدوسري أن هذا المشروع الكبير الذي أعدته اللجنة للتوافق مع الظروف الآنية والجائحة العالمية وتحقيق التباعد الاجتماعي يحتاج الى مساعدة الجميع ومد يد العون لاستكمال مسيرته التعليمية المباركة.

