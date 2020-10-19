«الديوان» لـ«التربية»: لا تعيين لوافدين إلا بموافقتنا

وطن النهار

فيما الزم ديوان الخدمة المدنية، وزارة التربية بعدم تعيين المعلمين الوافدين الا بعد موافقته، اكدت مصادر مطلعة لـ «النهار»، ان «التربية» وضعت آلية جديدة حول اجراءات تعيين الخليجيين والوافدين في جميع التخصصات المطلوبة لديها، مشيرة الى ان الوزارة بدأت فعليا التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الشأن في توظيف الشرائح المذكورة قبل صدور قرارات التعيين. وكشفت المصادر، عن مخاطبات لوزارة التربية اجريت أخيراً مع الهيئة العامة للقوى العاملة في اطار اجراءاتها المحكمة حول طلبات التعيين والتي منها رغبات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في التعيين بوزارة التربية، وذلك ضمن اجراءات المتابعة والتدقيق لديها للتأكد من عدم وجود سجل عمل لأي منهم في القطاع الخاص، باعتبار ان العاملين في القطاع الخاص مسجلين في التأمينات الاجتماعية.

واوضحت المصادر، ان «التربية» اعتمدت الاجراءات الجديدة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، آخذة بالاعتبار بنفس الوقت اهمية استعجال الردود على كتبها بحدود الاسبوع بينها وبين الهيئة العامة للقوى العاملة ليتسنى لها بعد ذلك مخاطبة ديوان الخدمة المدنية. وأشارت المصادر، الى ان وزارة التربية رصدت حالات لعدد من المتقدمين للعمل بالوزارة كمعلمين، بالرغم من انهم قدموا الى الكويت على وظائف ومهن لا علاقة لها بالتعليم، موضحة ان هناك الكثير منهم عمل بالقطاع الخاص بمهن مختلفة تباينت بين النجارة والحدادة والحلاقة وسباك وغيرها، بينما هم حاصلون على شهادات جامعية متخصصة بالتعليم. وذكر المصادر ان الطلبات المقدمة بشأن التعيين كمعلمين ستقابل بالرفض من قبل الديوان، طالما ان صاحبها قدم الى البلاد بسمة دخول لوظيفة اخرى بغض النظر عن تخصصه والشهادة التي يحملها.

