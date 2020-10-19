«الخليج» أقامت لقاء تنويرياً عبر «تيمز»

وطن النهار

قدمت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا لقاءً تنويرياً مساء يوم الخميس الماضي، اذ تنظم الجامعة هذا اللقاء سنوياً قبل بدء السنة الدراسية، حيث يتم تزويد الطلبة المستجدين بجميع المعلومات اللازمة لبدء عامهم الأكاديمي بثقة ويضمن تيسير الفترة الانتقالية الى الحياة الجامعية.

وبسبب الجائحة العالمية الحالية التي بدأت منذ بداية هذا العام، فقد تم عقد اللقاء التنويري عبر منصة «مايكروسوفت تيمز» ليتمكن الطلبة من المشاركة من راحة منازلهم.

وقد بدأ اللقاء بجولة افتراضية في الحرم الجامعي وعرض مقاطع مصوّرة مسبقاً لمسؤولي الأقسام في الجامعة والذين يعتبرون كذلك جهات مهمة للتواصل بالنسبة للطلبة الجدد، وقد تلى ذلك فقرة الاستفسارات والأسئلة بين الطلبة وذويهم والمسؤولين المتواجدين من خلال المنصة.

وبما ان الكويت تمر حالياً بفترة الحداد لوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، فقد تم حذف مقاطع مختلفة تتضمن عروضاً موسيقية من اللقاء التنويري.

لبنان أشاد بالمساعدات الكويتية

قال رئيس جمعية تجمع سنابل الخير التربوي في عكار لبنان زياد الرفاعي ان الشعب الكويتي المعطاء الذي اخذ من انفاس امير الانسانية رحمه الله حبه واحتضانه وحرصه على جميع الشعوب العربية والاسلامية غرز في بلدنا لبنان بين راياته الكثيرة علما عظيما راسخا في الأرض وله شموخه في السماء من البذل والعطاء في طريق العلم واضاءة العقول حتى تسلم في تفكيرها.

وأوضح بأن لجمعية احياء التراث الاسلامي في الكويت الدور الأكبر في هذه المهمة والصبر عليها لوضع لبنات الحق والمعرفة في مكانها الصحيح بجهود رجال من اهل الكويت، وان لم تذكر اسماؤهم، فهم نجوم في سماء الحق شاركوا برسم الخارطة الى طريق النجاة، وعبور المرحلة الحالية الى مستقبل واعد، انهم اهل الكويت اميراً وحكومة وشعباً، فلهم منا العرفان والتقدير والمحبة.

