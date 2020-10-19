«المالية» أخفقت في الوصول لقرار حول قانون الضمان

وطن النهار

أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية خلف دميثير: ان اللجنة لم تصل الى قرار بخصوص قانون الضمان المالي وفض الاجتماع وسيحال التقرير كما هو فيما يتعلق بمشروع 3 مليارات وتعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتعثرة.

وقال: التعويض لأصحاب المشروعات والشركات التي تعثرت بسبب جائحة كورونا قدر بـ 3 مليارات وهناك 14 مليارا اموال محجوزة، مطالبا الحكومة ان ارادت ان تقدم قانونا عليها ان تدرسه بصورة اكثر قبل طرحه للنقاش في مجلس الأمة واللجان البرلمانية.

وأكد: ان ارادت الحكومة ان نتعاون معها في قانون دعم وضمان تمويل البنوك للعملاء المتضررين فعليها التفكير بقروض المواطنين داعيا الحكومة لاسقاطها او ايجاد آلية لمعالجة القضية لأن الأسر الكويتية تئن من غلاء المعيشة والأقساط. وفضل دميثير ان تفكر الحكومة بقروض المواطنين قبل تقديمها معالجة للتجار وأصحاب المشاريع، مشددا: انني سأكون اول المتصدرين لموضوع اسقاط قروض المواطنين.

من جانبه، قال عيسى الكندري: نتيجة لعدم نظر اللجنة المالية للتعديلات والضوابط المقدمة مني ومن الزملاء عادل الدمخي واسامة الشاهين بخصوص قانون الضمان المالي فانني اعلن رفضي للقانون والتصويت ضده في مداولته الثانية.

