«الدولي للتأمين التكافلي»: أرباح المساهمين قفزت 53 %

مال وأعمال

صرح رئيس مجلس ادارة شركة الدولي للتأمين التكافلي

د. أسامة بوخمسين، عقب انعقاد الجمعية العمومية، بأن شركة الدولي للتأمين التكافلي تمكنت في عام 2019 من تحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرسومة في مزاولة نشاطها التكافلي بالرغم من الضغوطات المالية العالمية وتأثيرها على السوق المحلي.

واضاف بوخمسين خلال تصريحات صحافية ان الدولي للتأمين التكافلي استطاعت كذلك على الرغم من كل الظروف تنويع وتوزيع استثماراتها وادارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها بصورة سليمة، فضلاً عن تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة ضمن انشطتها التأمينية والتي تغطي احتياجات مختلف العملاء والمشتركين.

وتابع قائلاً «كان اداء الشركة جيداً فيما يخص استثماراتها من خلال تطبيق استراتيجية العائد المرتفع بأقل المخاطر حيث قامت الشركة خلال عام 2019 بتوزيع استثماراتها من خلال العقار بعائد 7.5% سنوياً، بالاضافة الى الصكوك بعائد 4% وذلك انطلاقاً من مبدأ المحافظة على حقوق المساهمين بأقل مخاطر تجاه تقلبات السوق».

واشار بوخمسين الى ان الشركة حققت على صعيد النتائج المالية للمساهمين لعام 2019 ارباحاً بواقع زيادة تقترب من 53% عن العام السابق وبناءاً عليه تمت الموافقة على توزيع نسبة 5% كأرباح للمساهمين عن العام 2019. وبين بوخمسين ان شركة الدولي للتأمين التكافلي (KIB Takaful) بالعمل الجاد المتكاتف تسير بخطوات حثيثة نحو الاهداف المرسومة، معاً يداً بيد تتقدم الشركة بخطى ثابتة نحو الازدهار متخطية الاطار المحلي وصولاً الى العالمية في المستقبل القريب ان شاء الله وذلك بتكافل جهود مجلس الادارة والادارة التنفيذية المتمثلة بالرئيس التنفيذي وفريق العمل من الموظفين المخلصين الكفوئين.

يذكر ان الشركة بدأت في تقديم برامج التأمين الطبي للمواطنين والمقيمين في فبراير من العام 2004 لتكون اول شركة متخصصة في الكويت في هذا المجال. تم تطوير الأنشطة تدريجياً، وتم اطلاق التأمين على الحياة في نوفمبر 2006، وتمت اضافة مجالات اخرى لخدمات التأمين بعد فترة وجيزة من ذلك، على سبيل المثال لا الحصر؛ الممتلكات والحوادث والسيارات، السفر..وغيرها..

وفي يونيو 2007، اضافت الشركة جميع انواع منتجات التكافل تحت المسمى الجديد للشركة؛ شركة وربة للتأمين التكافلي.

وقد تزامن هذا التوسع مع حصول الشركة على شهادة ادارة الجودة ISO 9001: 2000 كأول شركة تأمين تكافلي تحصل على الشهادة المذكورة في الكويت.

وكانت الجائزة بمثابة اعتراف مهني بمستوى الأداء الاستثنائي للشركة وخدمة العملاء السريعة والدقيقة التي نتج عنها رضا العملاء وثقتهم. في عام 2008 تم اتخاذ قرار بأن الوقت قد حان لكي تحمل الشركة هويتها المستقلة في السوق، تحت مسمى شركة رتاج للتأمين التكافلي ش.م.ك.م. وفي العام 2019 قررت الشركة تغيير المسمى مجدداً الى شركة الدولي للتأمين التكافلي ش.م.ك.م. (KIB للتأمين التكافلي) لتكون متماشية مع الهوية المؤسسية لأكبر مساهم لدينا وهو بنك الكويت الدولي «KIB».

