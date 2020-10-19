«ميامي إنترناشيونال» أطلقت رابع بورصاتها

مال وأعمال

أعلنت شركة مجموعة ارزان المالية للتمويل والاستثمار ان شركة ميامي انترناشيونال هولدنغ والتي تسهم مجموعة ارزان فيها، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، قد اطلقت اول بورصة تقليدية تابعة لها لتداول الأسهم MIAX PEARL EQUITIES. وتأتي هذه البورصة استكمالاً لبورصات خيارات الأسهم الأميركية الثلاث الحالية التي تملكها ميامي انترناشيونال تحت مسمى MIAX EXCHANGE GROUP، وهي MIAX OPTIONS, MIAX PEARL, MIAX EMERLAD. ووفقاً للتقرير الصادر عن Burton-Taylor International Consulting، قد نفذت بورصات مايكس الثلاث في سبتمبر الماضي اكثر من 86.7 مليون عقد خيارات اسهم. وتبلغ حصة بورصات مايكس من سوق التداول الاميركية نسبة تفوق 13 %. كما احتلت المركز الخامس عشر عالميا من حيث حجم الصفقات المنفذة في قائمة افضل خمسين بورصة خلال الربع الأول من 2020، متفوقة على بورصة اليابان، وهونغ كونغ وسنغافورة. وبهذه المناسبة صرح نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ارزان المالية جاسم زينل: «سعداء باستثمارنا في ميامي انترناشيونال، وباطلاق بورصة MIAX PEARL EQUITIES في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق بسبب جائحة «كورونا» وتداعياتها، مضيفا: «لقد شاهدنا بورصات مايكس عبر السنوات الماضية تنمو وتتطور من مجرد فكرة الى واقع، ومن الصفر الى مجموعة بورصات تستحوذ على 13 % من حصة سوق التداول الأميركية. وأضاف «نعمل في «ارزان» على تنويع مصادر الدخل، والتوسع في قاعدة العملاء، وزيادة الخدمات المالية والاستثمارية لتلبية متطلبات عملاء المجموعة وتحقيق اهدافهم».

