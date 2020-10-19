العراق: سعر صرف العملة ثابت

مال وأعمال

قال البنك المركزي العراقي ان سعر صرف الدينار العراقي لم يتغير ويستند الى احتياطي جيد من العملة الاجنبية.

وذكر بيان للبنك ان التصريحات التي انتشرت اخيرا بخصوص وجود خطط لتخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تمثل وجهة نظر من يطلقها ولا تمثل الموقف الرسمي للبنك المركزي.

واوضح ان تلك التصريحات مع ما يشيعه المضاربون في الاسواق اثر سلبا على سعر الصرف بشكل مؤقت.

واكد البنك ان سعر الصرف ثابت ولم يتغير وان سياسته النقدية واضحة وشفافة وان احتياطاته من العملة الاجنبية «جيدة جدا» معربا عن امله بتجاوز الازمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.

وكان سعر صرف الدينار العراقي قد انخفض في الاسواق الموازية في العراق امس الى 1270 دينارا لكل دولار في حين ان سعر الصرف الرسمي 1190 دينارا وقد عاد سعر الدينار اليوم الى الارتفاع قليلا ليصل الى معدلاته السابقة في السوق الموازي عند 1250 دينارا للدولار الواحد.

