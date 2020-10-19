شتاء اقتصادي عالمي هزيل

مال وأعمال

يكاد الاقتصاد العالمي يلتقط انفاسه من اسوأ ركود في التاريخ الحديث. وتمثل عودة حالات الاصابة بفيروس كورونا هذا الشهر ضربة مريرة من المرجَّح ان تحوّل ما كان من المفترض ان يكون فترة تعافٍ للاقتصاد الى شتاء هزيل من فقدان الوظائف والافلاس. وتتعرض المطاعم وشركات الطيران والعديد من الشركات الأخرى لقيود جديدة، حيث يحاول السياسيون بشدة احتواء زيادة حالات الاصابة التي تملأ المستشفيات بسرعة. وسبّبت ذروة الوباء في الربيع الماضي انخفاض اقتصاد البلدان التسعة عشر التي تستخدم عملة اليورو بنسبة 11.8 في المئة في الربع من ابريل الى يونيو مقارنة بفترة الثلاثة اشهر السابقة. وسُجِّل نحو 1.5 مليون شخص على انهم عاطلون من العمل في اثناء الوباء. وجرى احتواء الضرر فقط من خلال قرار الحكومات السريع بانفاق مئات المليارات. في حين ان القيود الجديدة ليست صارمة حتى الآن مثل الاغلاق شبه الكامل للحياة العامة الذي فُرض في الربيع، الا انها تؤدي الى انهيار الاقتصاد، وهناك شعور ينذر بخطر سبق رؤيته.