مجموعة «stc» تشارك راعياً ماسياً في مؤتمر افتراضي للاتصالات

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتيةstc، عن مشاركة مجموعة stc كراعٍ ماسي في المؤتمر والمعرض الافتراضي المتخصص والفريد من نوعه في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط Virtual Capacity Middle East 2020

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنه الحدث الافتراضي، الذي شهد أكبر إقبال منذ 15 عاماً بحضور لأكثر من 2200 من قادة الاتصال من جميع أنحاء العالم، عرضت مجموعة stc الحلول والخدمات المتطورة التي توفرها للعملاء من الافراد والشركات، كما كشفت عن خططها التوسعية لتوفير خدماتها في جميع أنحاء الكويت والعراق من خلال شركة كوالتي نت المملوكة بالكامل لشركة stc.

واستعرضت stc الكويت خلال الفعالية، إمكاناتها الواسعة من المنتجات التجارية والخدمية على مستوى الكويت والعراق، والتي تشمل خدمات كواليتي نت، بالإضافة إلى خدمات الاتصالات الإقليمية والدولية التي يتم تقديمها بالتعاون مع عدد من الشركاء الرواد في القطاع عالمياً، مبرهنة على ريادتها وأفضليتها كشريك للاتصال الإقليمي والدولي.

في بيان لها، أشارت الشركة إلى موقعها الفريد كونها أول مشغل اتصالات يقدم خدمة تجوال5G غير محدودة لجميع عملاء الدفع الآجل والدفع المسبق والشركات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. كما ثمنت stc القدرات التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط في قطاع الاتصالات، مشيرة إلى أن المنطقة تتمتع بخبرات ممتدة وخبيرة في مختلف قطاعات هذه الصناعة المتطورة.

وقالت الشركة، أن المشاركة النشطة في هذه الفعالية جاءت كفرصة لعرض مسار stc نحو تمكين التحول الرقمي من خلال الاستفادة من بنيتها التحتية المتقدمة ومجموعة متكاملة من العروض. كما وفرت المنصة لممثلي stc فرصة ممتازة للتواصل وتبادل المعرفة مع بعض شركات الاتصالات الرائدة في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.

وصرحت الشركة: «بينما نوسع بصمتنا الجغرافية في جميع أنحاء المنطقة من خلال التعاون مع الكيانات المعترف بها دوليًا، نسعى إلى مواصلة سعينا من أجل تقديم فرص جديدة لعملائنا من شأنها أن تساعدهم في تشكيل وتسريع الطريق نحو التحول الرقمي لا سيما وأن اعتماد الحلول الرقمية وحلول الاتصال قد شهد قفزة كبيرة منذ بداية وباء كوفيد19- ، والأمر متروك للمشغلين لتقديم هذه الحلول بطريقة تلبي المتطلبات الفريدة لكل عميل». وأضافت: «اتاحت الفعالية الفرصة لنا من أجل استعراض مجموعة من العروض والحلول الهادفة لخدمة عملائنا من الافراد والشركات، والتي تلبي طلب السوق المحلي والإقليمي. وكشركة رائدة في مجالها، تهدف stc إلى الارتقاء التدريجي بتجربة المستخدم سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات».

