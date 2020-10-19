مبادرات عديدة في مجال الاستدامة

مال وأعمال

تملك مجموعة زين رصيدا إبداعيا في مجالات الاستدامة، حيث أطلقت مبادرات عديدة تراعي تحقيق استراتيجيتها في التنوع والاشتمال لمساعدة المجتمعات في التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية مثل: مبادرة «جيل Z» التي تركز على المواهب الشابة من خلال توظيف مواهب الخريجين، ومبادرة «تمكين المرأة» من خلال مبادرة WE، ومبادرة WE ABLE لدمج أصحاب الاحتياجات الخاصة في بيئة العمل، وهي المبادرة التي من المقرر أن تضع «زينس في مصاف الكيانات التي تعمل على احتواء أصحاب الاحتياجات الخاصة بحلول العام 2022.

والجدير بالذكر أن كل هذه الأنشطة والمبادرات أسهمت في تعزيز الوعد الذي تطرحه العلامة التجارية «زين»، وهي تطمح لإطلاق العنان لمزيد من الفرص ملتزمة في ذلك بالإسهام في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

