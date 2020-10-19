«KMC» تبدأ استقبال عشَّاق الدراجات النارية

مال وأعمال

تستقبل الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات KMC عشاق الدراجات النارية، لتدريبهم وتعليمهم فن قيادة الدراجات النارية بجميع الطرق المتبعة بأعلى معايير الامن والسلامة للمبتدئين ولمن يرغبون بتقوية قدراتهم المكتسبة وكيفية القيادة في الشوارع او على حلبات السرعة، لتستقبل «KMC» المبتدئين ليتعلموا القيادة للمرة الاولى على حلبات المدرسة بأقصى معايير السلامة وبرفقة خبراء قيادة، ليعيشوا تجربة شيقة على واحدة من اكثر الدورات التدريبية متعة بتقنيات ممتعة على اجمل الطرق.

وتضع KMC مجموعة من دراجاتها تحت تصرف الطلاب لضمان اروع التجارب مع مدرب خاص، كما تقدم الشركة برامج تدريبية مكثفة لمن يهوى القيادة، لتضمن تخريج سائقين محترفين مستعدين للقيادة بأعلى مستويات الاحترافية. ويدخل برنامج التعليم هذا ضمن المعايير المرورية المحلية والعالمية، خصوصاً ان هواية ركوب الدراجات النارية تعتبر شيئا مميزا بالنسبة لمحبيها ومحترفي قيادتها، حيث يعتبرونها فرصة حقيقية للتواصل مع الطبيعة بعيدا عن الحواجز التي تصنعها وسائل المواصلات الأخرى.

قيادة الدراجة النارية

كما يمكن لأي شخص فوق 16 عاما ان يتدرب على قيادة الدراجات النارية في مدرسة التعليم لدى KMC ليمكنه قيادة الدراجة النارية، حتى أن الأشخاص فوق الـ60 عاما يمكنهم ذلك بكل سهولة، بشرط لياقتهم البدنية والصحية، لا سيما ان راكبي الدراجات النارية يحتاجون إلى توجيهات فنية، لهذا لا بديل عن دورة تدريبية في أحد مراكز KMC المتخصصة في تعليم قيادة الدراجات النارية.

جائحة كورونا

وتطبق KMC إجراءات التعقيم الخاصة والاحترازية المحددة للحد من انتشار كوفيد 19 لضمان اعلى مستويات الأمان للعملاء بما يتناسب مع سياسة التباعد الاجتماعي، بالأضافة إلى تعقيم دراجات التدريب نهاية كل دورة استخدام بمواد التعقيم المحددة من وزارة الصحة، كما حرصت الشركة ايضاً في تعقيم معدات التدريب كل 24 ساعة في نهاية كل يوم عمل، والزام المدربين والمتدربين بارتداء الكمامات والقفازات، وفحص درجة حرارتهم قبل التدريب او دخولهم المبنى.

وتقدم KMC خدمات متكاملة، من التدريب والتركيز على توفير خدمات متنوعة، بفريق من جنسيات مختلفة لتقديم الدورات بالعربية والإنجليزية و11 لغة أخرى، ويمكن للعميل حجز موعد عن طريق الموقع الإلكتروني https://www.kmc.com.kw/ar/Aboutus، أو زيارة أحد فروعها في الشويخ والفروانية والصباحية.

