تدريب شامل للقيادة

مال وأعمال

تقدم KMC خدمة تدريب شاملة من الحصول على الاستمارة للعملاء والتدريب النظري والعملي والاختبار النهائي الذي يتم إجراؤه في مقر الشركة للحصول على موافقات قيادة الدراجة النارية بعد ان يتم تطبيق تخطي الاختبارات التي يتم من خلالها السماح بقيادة الدراجات النارية.

كما يتم التدريب والاختبار على مسار التدريب الخاص على امهر المدربين لدينا في الشركة، لنحقق من خلالها قيمة مضافة كبيرة تعزز تجربة عملاء KMC وتزودهم بالوعي بالسلامة والراحة. وتعتمد KMC على وضع افضل بيئة آمنة مع توفر كافة لباس الامن والسلامة من خوذة مطابقة للمواصفات العالمية لحماية سائق الدراجة وغيرها من معايير الامن على يد مدربين محترفين سيعلمون العملاء كيفية ركوب دراجة نارية في ساحة المدرسة.

ويركز مدربو KMC على معرفة إمكانيات وقدرات قائد الدراجة حتى لا يسيء التقدير في أي موقف، كما يحرص المدربون على التأكد من معرفة قدرات سائق الدراجة الشخصية سواء في مسافة القيادة الطويلة أو المهارات الفنية، والتركيز على كيفية التصرف في مرآة الدراجة وكيفية ضبطها بشكل صحيح، والتصرف في لحظات مرور المشاة ومراقبة مخاطر الطريق.

