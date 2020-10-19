مخاوف الركود تقود البورصة إلى تراجع جماعي

مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض مؤشر السوق العام 49.4 نقطة ليبلغ مستوى 82.5685 نقطة بنسبة هبوط بلغت 86.0 %، حيث تم تداول كمية أسهم بلغت 333.5 مليون سهم تمت عبر 12182 صفقة نقدية بقيمة بلغت 50 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 22.5 نقطة ليبلغ مستوى 14.4435 نقطة بنسبة هبوط بلغت 51.0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 252.2 مليون سهم تمت عبر 6082 صفقة نقدية بقيمة 5.11 ملايين دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 5.62 نقاط ليبلغ مستوى 93.6314 نقطة بنسبة هبوط بلغت 98.0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3.81 ملايين سهم تمت عبر 6100 صفقة بقيمة 4.38 ملايين دينار. وانخفض مؤشر«رئيسي 50» نحو 11.23 نقطة ليبلغ مستوى 46.4496 نقطة بنسبة هبوط بلغت 51.0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 222.3 مليون سهم تمت عبر 5037 صفقة نقدية بقيمة 30.10 مليون دينار.

وقال محللون إن موجة الانخفاض سببها المخاوف من ركود اقتصادي طويل بسبب الموجة الثانية من «كورونا» التي تضرب اسواق العالم حالياً

وتصدر بنك وربة القائمة الحمراء بـ5.68%، فيما جاء سهم سنام على رأس الارتفاعات بـ9.82%. . وحول أنشط التداولات، تصدر المدينة المرتفع 9.74% الكميات بـ69.87 مليون سهم، فيما جاء «بيتك» على رأس السيولة بـ14.06 مليون دينار، بانخفاض 1.55%.

