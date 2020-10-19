«التجارة»: 55 % ارتفاعاً في الصادرات غير النفطية

مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت من 5.9 ملايين دينار في سبتمبر 2019 إلى 9.2 في سبتمبر الماضي.

وأوضحت«التجارة» في بيان صحافي أن عدد شهادات المنشأ للصادرات للدول العربية والأجنبية بلغت 1159 شهادات بقيمة 9.2 ملايين دينار خلال سبتمبر الماضي مقارنة مع 457 شهادة بـ 5.9 ملايين دينار خلال الشهر نفسه من 2019.

وأضافت أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية للدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 266 شهادة بقيمة 2.6 ملايين دينار مقابل 82 شهادة بقيمة 2.1مليون دينار إلى الدول الأجنبية. وذكرت أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت 811 شهادات بقيمة 4.4 ملايين دينار خلال سبتمبر الماضي، مقابل 989 شهادة بقيمة 6 ملايين دينار خلال الشهر ذاته العام الماضي. وبينت أن الأردن تصدر قائمة الدول العربية الأكثر استيراداً لصادرات الكويت فيما تصدرت الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في حين جاءت بلجيكا في المرتبة الأولى لناحية دول العالم الأخرى.

