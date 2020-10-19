برقان: 5 آلاف لـكل فائز في «حساب يومي»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب 5 فائزين هم: عبد المنعم بور ، غسان سعد الخوري، مايكل سييجامنى انا، تماظر عيسى السلطان ولافي صالح عيسى.

وقال البنك في بيان صحافي ، أنه بالإضافة للسحب اليومي، فإنه يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار . وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب و كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.

حيث سيقوم موظفونا المختصون بتقديم كل المساعدة اللازمة حول كيفية فتح الحساب، أو للإجابة على جميع الاستفسارات حول جميع خدمات ومنتجات بنك برقان.

