«الأهلي» يطرح حملة «وفر واربح»

مال وأعمال

تأكيداً على التزامه الراسخ بدعم المبادرات الهادفة لنشر المعرفة المالية في أوساط جيل الشباب في الدولة، أعلن البنك الأهلي الكويتي عن طرح حملة «وفر واربح» الترويجية التي تركز في المرتبة الأولى على غرس ثقافة الادخار لدى الأفراد في سن مبكرة. وسيقوم البنك الأهلي الكويتي بإجراء سحب شهري في إطار حملته الترويجية «وفر واربح» لأصحاب حساب الطالب A+ و»بدايتي» ابتداءً من أكتوبر 2020 وحتى يونيو 2021. كما سيحظى أصحاب حساب الطالب A+ و«بدايتي» النشط بفرصة للفوز بجهاز لوحي رقمي، بالإضافة إلى المزايا الأخرى التي تشمل استخدام بطاقة الصرف الآلي الخاصة بهم من البنك الأهلي الكويتي والاستفادة من العرض الترويجي «اشتر تذكرة واحصل على الأخرى مجانا» المتوفر في أي من صالات سينما «فوكس» المتواجدة في جميع أنحاء الدولة. وتتضمن متطلبات التأهل للاشتراك في حملة «وفر واربح» الترويجية، أن تتراوح أعمار العملاء من صفر إلى 8 سنوات وبأن يكون لديهم رصيد في حساب «بدايتي» لا يقل عن 100 دك.W W W