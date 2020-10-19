«أعيان» تغير هدف ملكيتها

مال وأعمال

أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار تغيير هدف ملكيتها هي وشركاتها التابعة في كل من شركتي مبرد القابضة، وأعيان العقارية. وحسب بيان للبورصة فقد تراجعت ملكية أعيان للإجارة وشركاتها التابعة في مبرد القابضة من 46.77% إلى 41.9% بواقع 68.59 مليون سهم. وفي بيان منفصل أعلنت أعيان للإجارة وشركاتها التابعة في أعيان العقارية من 41.14% إلى 15.09% بواقع 62.71 مليون سهم. وأوضحت أن هدف الاستثمار في مبرد تغير من التخارج الجزئي لتسوية مديونية إلى تخارج من شركة توازن القابضة التي لم تعد تابعة لمجموعة أعيان للإجارة، فيما تعد مبرد، وأعيان العقارية استثمار طويل الأجل للملكية المتبقية للمجموعة.