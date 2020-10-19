«Ooredoo الكويت» تفخر بإطلاق «شامل برو»

مال وأعمال

أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، عن اطلاق منتجها الجديد كلياً «شامل برو»، الذي يشمل باقات بمزايا رائعة وغير محدودة مثل انترنت الـ5G ومكالمات محلية وانترنت تجوال بالإضافة إلى هدايا قيمة.

ويجسد «شامل برو» مفهوم التنوع والاختلاف ويتميز بمزيج انتقائي من أنماط الحياة والتفضيلات المختلفة لدى الشباب، وتتناسب الباقات الثلاث المختلفة تمامًا مع شغف هذا المبدأ ما يقدم شيئًا فريدًا جدًا للعملاء. تؤكد هذه الإضافة إلى محفظة Ooredoo على رغبتهم في إنشاء منتج ينال إعجاب الأفراد بمختلف رغباتهم ويتفاعل مع المجتمع بأكمله.

وترسيخاً لمكانة Ooredoo كأول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، يهدف «شامل برو» الجديد كليًا والذي تم اطلاقه يوم الاثنين 19 أكتوبر لخلق تجربة عملاء استثنائية ومبتكرة من خلال باقاته الثلاث الفريدة وهم: Shamel Pro 25 وShamel Pro 35 وShamel Pro 45. تقدم الباقات الثلاث مزايا مختلفة اعتمادًا على الباقة المختارة من قبل العميل مع إعطائه حرية اختيار أحدث جهاز مجاني بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى.

وابتداءً من 25 دينارا كويتيا، تنفرد باقات «شامل برو» بمزايا إضافية مختلفة بما في ذلك، الحصول على أحدث الأجهزة المحمولة، والاستمتاع بأرقام بريميوم، وخيارات أقساط مرنة للأجهزة المختارة من خلال اختيار فترة الأقساط المناسبة للعميل والتي تتراوح من 3 إلى 36 شهراً، وعدم فرض رسوم دفع اضافية عندما يتجاوز العملاء سعة الانترنت والمكالمات المحلية، وامكانية تجميد الخط لمدة ثلاثة أشهر وإمكانية نقل الخط إلى شخص آخر، بالإضافة إلى إمكانية شراء الجهاز نقداً بأفضل سعر في الکويت والمزيد. وبالتالي، سيكون «شامل برو» متاحًا لعملاء «Ooredoo» الكويت الجدد والحاليين مع باقات شهرية تبدأ من 25 دينارًا كويتيًا فقط مقابل انترنت 5G بدون توقف، ومكالمات محلية وانترنت تجوال بدون توقف، وهدايا قيمة من شركاء «شامل برو» منهم: أنغامي وSTARZPLAY وOSN وPUBG وGoogle Play وiTunes وأكثر.

كما عبّرعبد العزيز البابطين عن سعادته باطلاق المنتج الجديد حيث قال: «أصبحنا نعيش اليوم في عصر العميل حيث أعيد تعريف وتقييم فكرة الميزة التنافسية. ففي سوق عالمي وتنافسي بشكل متزايد وسريع أصبح لدى العملاء الكثير من الخيارات أكثر من أي وقت مضى ما أدى إلى رفع سقف توقعاتهم من أي خدمة يتلقونها، حيث يكون العملاء هم من يتحكمون. في الواقع، فإن المصدر الوحيد في الوقت الحاضر لاكتساب الميزة التنافسية والحفاظ عليها هو العمل باستراتيجيات تتبنى مبدأ العميل أولاً، فيجب الاستماع لهم والتواصل معهم باستمرار وارضاءهم. وهذا ما نقوم به في شركة Ooredoo الكويت لتحسين تجربة عملائنا باستمرار وتقديم خدمات مخصصة لتحقيق رغبات كل فرد».

وأضاف: «وضع العميل في المرتبة الأولى هي ثقافة ومبدأ، ونحن في »Ooredoo» الكويت نضمن أن كل موظف لدينا يعمل جاهداً لخلق تجربة استثنائية لعملائنا. من خلال «شامل برو» الجديد كليًا، نكون قد استمعنا لعملائنا وحققنا متطلباتهم ورغباتهم، وأنا شخصياً سعيد للغاية لأكون أول من قدم لكم هذا المنتج الفريد».

