مال وأعمال

تم إطلاق «شامل برو» المميز لاستهداف العملاء في جميع أنحاء البلاد الذين يرغبون في إجراء مكالمات محلية من دون توقف أو استخدام الإنترنت بدون توقف بسرعات عالية متسقة لتلبية احتياجاتهم الترفيهية من ألعاب الفيديو والموسيقى ومشاهدة الأفلام والمسلسلات أو احتياجاتهم الشخصية عند السفر أو داخل البلاد. تهدف «Ooredoo» الكويت باستمرار إلى الارتقاء برحلة عملائها الرقمية من خلال توفير باقات بمزايا غير محدودة وهدايا مجانية تلهم الإبداع وتشعل العاطفة.

ولا يتماشى إطلاق المنتج مع رؤية «Ooredoo» طويلة المدى والتي تتمثل بإثراء الحياة الرقمية للأفراد فحسب، بل إنه يمثل أيضا فرصة مثالية لاثبات إنجازات شركة «Ooredoo» في قطاع الاتصالات للعالم أجمع.

