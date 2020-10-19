«سبائك»: الذهب يحافظ على مكاسبه

مال وأعمال

ذكرت شركة سبائك الكويت في تقريرها الاسبوعي ان الذهب تشبث بمستوى 1900 دولار للاونصة نهاية الاسبوع رغم حدة التقلبات خلال تداولات الاسبوع الماضي حيث هبط الذهب من 1925 دولارا للاونصة بداية الاسبوع الى 1887 دولارا خلال جلسة الثلاثاء متأثرا بقوة الدولار وحاجة المستثمرين الى عمليات التسييل والتوجه الى بورصات الاسهم وسرعان ما عادت الاونصة للارتفاع مع ظهور اخبار موافقة ترامب على الحزمة التحفزية قبل موعد الانتخابات الرئاسية مطلع نوفمبر القادم ما منح الذهب مزيد من القوة امام الدولار لتستقر الاونصة مره اخرى فوق 1900 دولار ليؤكد المعدن الاصفر انه الملاذ الامن في الايام القادمة التي تغيب عنها الشفافية واستدامة الاستقرار في البورصات العالمية.

وذكرت سبائك في تقريرها ان احتمالات صعود الذهب في الايام القادمة هي الاقرب مستندة في توقعاتها على عنصرين اساسين اولهما الانتخابات الاميركية وعدم وجود ترشيحات موكده لفوز احد المرشحين ما يعني ان الذهب سيكون السبيل الافضل للمستثمرين لحين انتظار اعلان نتيجة الانتخابات ووضوح السياسة المالية للفيدرالي مع الرئيس الاميركي الجديد اما العنصر الثاني فيتمثل في عودة المخاوف من انتشار الموجه الثانية لفيروس «كوفيد- 19» والذي بدات تعود اوروبا للاغلاق بسبب انتشار وتزايد حالات الاصابة في الايام الاخيرة وهذا العنصر يزيد من الاقبال على الذهب كملاذ امن للتحوط ضد التضخم والانكماش الاقتصادي خلال فترة الحذر القادمة.

واوضحت سبائك في تقريرها ان الذهب مازال يلمع في الاسواق والاقبال على الشراء يتزايد مع كل دعم تلامسه الاونصة وظهر ذلك جليا خلال جلسة الثلاثاء حيث صعد الذهب بقوة مدعوما بقوة الشراء عندما هبطت الاونصة قرب 1885 دولار واستقرت الاونصة معظم جلسات الخميس والجمعة قرب مستوى 1910 دولارات ما يؤكد ان الصعود باتجاه 1930 دولارا هو الاقرب وان الشراء في الوقت الحالي يعتبر امرا طبيعيا للاستفادة من صعود الاونصة مع زيادة التوترات في الانتخابات الاميركية وقد تصدق توقعات البنوك باقفال الذهب هذا العام على ارقام قياسية جديدة بالقرب من مستوى 2100 دولار. وقالت سبائك ان التوقعات التي عشناها الاسابيع الماضية بهبوط الاونصة نحو 1800 دولار او اقل اصبحت في ظل الاوضاع الحالية صعبة المنال.

