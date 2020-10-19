شيرين رضا تبدأ تصوير «تحت تهديد السلاح»

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تبدأ النجمة شيرين رضا تصوير مشاهدها الأولى من فيلم «تحت تهديد السلاح» مطلع شهر نوفمبر المقبل، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، ويقوم ببطولته النجم هاني سلامة والمقرر أن ينافس به سلامة فى السينمات قريباً، ويشارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل?، بيومي فؤاد، ?ياسمين رئيس?، ?غادة عادل.

ويعود النجم هاني سلامة للسينما مجدداً، بفيلم «تحت تهديد السلاح»، وذلك بعد غياب استمر9 سنوات كاملة، منذ أن قدم فيلم «واحد صحيح» عام 2011، من تأليف تامرحبيب، وإخراج هادي الباجوري.

شيرين رضا شاركت أخيراً في فيلم «الغسالة»، للفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد، ومحمد سلام وأحمد فتحي وأخرون من النجوم، ودارت أحداثه في إطاركوميدي خيالي حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما يتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها في رحلاتهم.

