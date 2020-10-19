حنان رضا: أنا شخصية بسيطة وأعتز بهويتي الخليجية

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انتهت الفنانة حنان رضا من تصوير كليب «لهفة مسافر» بالتعاون مع المخرج خليل المالود والذي تم تصويره ضمن الاجواء التراثية في البحرين والعمل من انتاج شركة HBGevents وفي تصريح لـ«النهار» شرحت الفنانة حنان رضا عن فكرة الكليب قالت فيه: اتصل بي الموزع البحريني احمد اسدي وعرض علي تعاون مع الشاعر الاماراتي حمد بن غليطة المهيري سُعدت بسماع الديمو وتم الاتفاق بين الطرفين وباشرنا بتوزيع العمل وقمنا بتركيب الصوت وفي هذه الأثناء أخذني الحماس وقررت تصوير العمل كفيديو كليب، وطبعاً دائماً أعمالي يتم تصويرها مع المخرج خليل المالود رفيق سلسلة من النجاحات والأعمال المصورة وتفاجأت بمشاركة طاقم كبير في هذا العمل وترحيب الجميع للظهور فيه.

وعن اتجاهها الى الاعمال التراثية واجوائها قالت: منذ سنوات وأنا أقدم أعمالي الوطنية بحلة تراثية لكنني لم أوظف هذا اللون قط في الأعمال العاطفية والذي شجعني أن أستوحي فكرة الفيديو كليب من هذه الحقبة أنه لم يتم استهلاك هذا الطابع بالأعمال العاطفية الغنائية خصوصاً في الآونة الأخيرة واقتصر بالأعمال الدرامية فقط.

واضافت ايضا: في هذا العمل شعرت بأنه سيخاطب شريحة هامة بالمجتمع جيل لامس الحب العذري والمشاعر الصادقة، وسيجذب انتباه محبي التراث كما أتمنى أن يحوز على اعجاب أبناء جيلنا الحاضر.

وعن تجربة اجواء التصوير قالت: انا شخصية بسيطة وأعتز بهويتي الخليجية، وهذه التجربة عيشتني بزمن تمنيت بأن أكون وُلدت به، خصوصاً عند تصوير مشاهد البانوش في عرض البحر، ولقائي بالنوخذة خالد عجلان الذي قصّ علي ذكريات الماضي مابين السفر والصيد والبحث عن اللؤلؤ، وأخبرني حكايات البحارة وكيفية تعايشهم في هذه الرحلات، وعلمني مسميات بعض الأغراض الموجودة بالبانوش، وهنا استرجعت ذكرى المرحوم جدي رحمة الله عليه الذي لم تشأ الأقدار بأن ألتقي به، لكني سمعت الكثير عنه من والدي، حيث إنه كان من أعرق النواخذة في البحرين أيضا من مواقع التصوير التي استمتعت فيها، متحف السيد علي مساعد الذي قمنا بزيارته لتصوير أحد المشاهد، ورأيت العديد من المقتنيات الأثرية لتلك الآونة.

وعن مواقع التصوير قالت: أهم مواقع التصوير التي تضمنها الفيديو كليب، قرية عبدالرحمن الملا التراثية التي فيها تغنيت بمقدمة العديد من المسلسلات البحرينية التراثية مثل (برايحنا، أهل الدار، حزاوينا خليجية)، والتصوير في هذه القرية أعاد لي ذكريات جميلة مع نخبة من ممثلي ومطربي البحرين.

واضافت ايضا: هذا العمل لامس قلبي بشدة، وأتمنى أن أكون قد خدمت مخيلة الشاعر حمد بن غليطه المهيري عند كتابتي لسيناريو العمل بأنغام الملحن اسامة العطار وتوزيع أحمد أسدي الذي جعلني أشعر بتناغم ما بين لون الأغنية وطابع الفيديوكليب وأود أن أشكر كل من ساهم في اتمام هذا الانجاز بتفاني واحترافية وحب ومن خلال «النهار» أوجه لهم محبتي واحترامي وتقديري لجهودهم الجبارة.

شكراً.. للجميع

توجهت الفنانة حنان رضا بألشكر الى فريق العمل حيث قالت: أشيد بتلفزيون مملكة البحرين على بثهم للعمل ولرئيس القناة عيسى المطوع وقناة روتانا كليب ايضاً على نشرهم في جميع الأوقات خصوصاً مدير شركة قناة روتانا عبدالعزيز الضباح وقناة وناسة أيضاً على اهتمامهم ببث العمل والشكر موصول الى حسن طالب والى جميع المنصات الاذاعية في الخليج وللمذيعين المهتمين بالعمل وجميع ما تقديمه حنان رضا لكم مع فائق احترامي ومحبتي للجميع وخصوصاً لطاقم عمل لهفة مسافر من اوديو وفيديو وجميع شارك في هذا العمل.

