محمد سامي ينتهي من كتابة 20 حلقة من مسلسل «نسل الأغراب»

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أوشك المخرج والمؤلف محمد سامي على كتابة مسلسله الجديد «نسل الأغراب» والذي يقوم ببطولته كل من أحمد السقا وأمير كرارة، والمنتظر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث انتهى سامي من كتابة 20 حلقة جاهزة، ومن المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر نوفمبر المقبل. ودخل سامي في معسكر مغلق لكتابة الـ10 حلقات الأخيرة، إذ من المقرر أن ينتهى من الكتابة خلال الشهر الحالي، حتى يتسنى له التحضير للمسلسل وترشيح باقي الممثلين والتفاصيل الأخرى، وتم التعاقد مع الفنانة مي عمر، وفردوس عبد الحميد، وأحمد داش، وأحمد مالك، وعماد زيادة، وجار الإعلان عن باقي أبطاله خلال الأسابيع المقبلة. قدم محمد سامي مسلسل «البرنس» بطولة النجم محمد رمضان وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، نور اللبنانية، سلوى عثمان، نجلاء بدر، ومحمد علاء، وإدوارد، وعدد كبير من الفنانين.