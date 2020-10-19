6 حقائق حول البيوتين ونمو الشعر

مرأة

لا يعلم الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول البيوتين، أو فيتامين H. فيعد واحدا من أهم العناصر الغذائية الأساسية لتقوية بصيلات الشعر وزيادة معدل نمو الشعر وتكثيفه. سواء بتناوله من خلال النظام الغذائي أو كمكمل غذائي، عليك أولا معرفة فوائده الصحية لشعرك، أهم مصادره الغذائية والجرعات المناسبة لك.

أهم الحقائق الأساسية حول ما هو البيوتين وأهم فوائده لنمو الشعر:



1- ما هو البيوتين؟

البيوتين أو فيتامين H أو فيتامين B7 هو احدى مشتقات فيتامين B المركب، من الفيتامينات الذائبة في الماء. يتوافر البيوتين في العديد من المصادر الغذائية، كما تتوافر كذلك بعض الأقراص والمكملات الغذائية للأشخاص ممن يعانون من نقص نسبته في الجسم. تكمن أهمية فيتامين B7 في زيادة كرات الدم الحمراء داخل الجسم، كما يساعد على نمو الخلايا الجديدة داخل الجسم. يساعد كذلك على سرعة تدفق الدم تجاه بصيلات الشعر والجذور.

2- فوائد البيوتين لنمو الشعر وتقوية الأظافر

يساعد البيوتين على تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته. كما أنه من أهم العناصر الأساسية لتقوية الأظافر كذلك. فيساعد على الوقاية من ضعف وهشاشة الشعر والأظافر. تناول البيوتين الى جانب العناصر الغذائية الأخرى يضمن لك الحصول على شعر صحي، قوي أكثر كثافة. وتتوافر أيضا أنواع من الشامبو الغنية بالبيوتين في الأسواق لزيادة معدل نمو الشعر.



3- المصادر الغذائية الغنية بالبيوتين

يتوافر البيوتين في العديد من الأطعمة كالفول السوداني، البيض، الخضروات الورقية، اللحوم الحمراء، الأسماك الزيتية كالسلمون والتونة. كما يتوافر كذلك في الأرز البني، الشوفان، والأفوكادن. منتجات الألبان والدواجن أيضا من المصادر الغنية بالبيوتين.



4- الجرعات اللازمة للجسم من البيوتين

يحتاج الجسم لجرعة يومية من البيوتين تقدر بحوالي 2500 ميكروغرام للحصول على شعر طويل وقوي. ينصح بتناول نصفها (1250 ميكروغراما) خلال وجبة الافطار، والنصف الآخر (1250 ميكروغراما) خلال وجبة العشاء لمدة أسبوعين متتاليين.

لكن يراعى الحذر من تناول المكملات الغذائية من البيوتين، فالافراط في تناولها قد يتسبب في العديد من المشكلات الصحية والآثار الجانبية.



5- هل يساعد البيوتين على تنعيم الشعر المجعد؟

لا يساعد البيوتين على تنعيم الشعر، لكنه يعمل على تعزيز نموه وزيادة كثافته. فيمنحك بالتأكيد مظهرا صحيا لشعر قوي. لكن يعرف البيوتين كعلاج فعّال للشعر التالف، فيساعد على تقويته وتحسين مظهره. خلال أسبوعين فقط، ستلاحظين بنفسك شعرا صحيا قويا وأكثر لمعانا.



6- كيف تحصلين على أفضل النتائج بعد استخدام البيوتين؟

نمو الشعر بعد تناول مكملات البيوتين الغذائية يعتمد على عدة عوامل منها معدل التمثيل الغذائي، مستوى النشاط اليومي، النظام الغذائي المتبع، ومقدار شرب الماء. ان كنت قد قررت تناول البيوتين للحصول على شعر طويل وقوي، لا ينصح بالبدء بجرعات كبيرة. واعلمي جيدا أن للبيوتين العديد من الفوائد الصحية والجمالية كنضارة البشرة، تقوية الأظافر، نمو الشعر أيضا. أقراص البيوتين ليست علاجا سحريا يمنحك شعر طويل خلال يوم واحد، لكن يحتاج الأمر لبعض الصبر لتحقيق النتائج المرغوبة.

