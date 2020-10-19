ماكياج خفيف للصباح

مرأة

غسيل البشرة

يعد غسل البشرة، فور استيقاظنا من النوم، من الخطوات الأولى لتطبيق مكياج ناجح. اغسلي بشرتك بأي وصفة من الوصفات الطبيعية أو باستخدام الغسول الخاص بنوع بشرتك. جففي بشرتك جيدا بمنشفة قطنية، ناعمة الملمس على الجلد.

كريم الأساس

ابدأي مكياجك بتطبيق كريم الأساس حيث أنه يساعد على صفاء بشرتك وتوحيد لونها. يتم ذلك من خلال وضع بعض النقاط من الكريم على يديك. قومي بتوزيعها على وجهك بالكامل وابدأي بتطبيقه بحركات دائرية لتغطية وجهك.

الكونسيلر

تطبيق الكونسيلر أيضا يعتبر من الخطوات الأساسية في تطبيق أي مكياج. يجب وضعه حول العين وخاصة تحت الجفن.

تحديد العيون

اضافة الى ذلك، تحديد العيون أيضا خطوة هامة و يجب اتباعها لكي تظهر ملامحك أنثوية باطلالة نهارية ناعمة. ويتم ذلك من خلال تطبيق ظلال العيون باللون الذهبي الفاتح أو اللون البيج المائل الى لون البشرة. طبقيه فوق جفن العين بطريقة سلسة وباستخدام فرشاة ظلال العيون.

الآيلينر والماسكارا

عند انتهائك من تطبيق مكياج العيون، عليك رسم خط عريض من الآيلاينر الأسود. ابدأي برسمه من زاوية العين الداخلية حتى زاوية العين الخارجية.

تحديد الحواجب

يمكنك تحديد الحواجب باستعمال قلم الحواجب الخاص بك، بني أو أسود حسب لون شعرك. ارسمي حاجبيك على حسب شكل وجهك.

أحمر الخدود

في نهاية المكياج، طبقي أحمر الخدود باللون المشمشي على وجنتيك باستخدام فرشاة البلاشر. وبلمسة بسيطة، طبقي أحمر الخدود على منطقة الأنف والجبهة. لكي تكون اطلالتك طبيعية وناعمة.

