كباب الدجاج بنكهة الزنجبيل

مرأة

المقادير:

300 غ من فيليه صدر الدجاج، مقطع الى قطع كبيرة

1 ملعقة طعام من عصير الزنجبيل الأخضر

1 ملعقة طعام من صلصة الصويا اليابانية

1 ملعقة طعام من عصير الحامض

1 ملعقة صغيرة زيت نباتي

2 ملعقة صغيرة من صلصة وورسيسترشاير

2 ملعقة صغيرة من السكر البني

1 ملعقة صغيرة من خردل «ديجون»

1 ملعقة صغيرة من بشْر الزنجبيل الطازج

طريقة التحضير:

تُخلط جميع المكونات معًا في وعاء كبير، وتُترك في البراد مغطاة لمدة 3 ساعات أو طوال الليل.

تُشك قطع الدجاج في أسياخ شواء، ويتم الاحتفاظ بالتتبيلة.

يُشوى الكباب على صينية مدهونة بالزيت ومسخنة اما على الشواية أو على الفحم، على أن يُدهن الدجاج بالتتبيلة بانتظام، حتى ينضج.

تُقدم الأسياخ مُكللة بالبصل الأخضر.

