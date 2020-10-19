المدرس الذبيح يوحِّد فرنسا دفاعاً عن «الجمهورية»

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: خرجت تظاهرات حاشدة امس في جميع انحاء فرنسا تكريماً للمدرّس صامويل باتي الذي قتل في جريمة اثارت حزناً شديداً في البلاد ووضع على خلفيتها عشرة اشخاص في الحبس الاحتياطي. وتظاهر مسؤولون في الأحزاب السياسية والرابطات والنقابات في باريس ومدن كبيرة اخرى هي ليون وتولوز وستراسبورغ ونانت ومارسيليا وليل وبوردو.

وانضمّت مجلة «شارلي ايبدو» الساخرة ايضاً الى الدعوة للتظاهر في العاصمة. ونظّم التجمّع في ساحة «لا ريبوبليك» (الجمهورية)، المكان التقليدي لاقامة تظاهرات. وشكلت هذه الساحة مركزاً للتظاهرة الحاشدة في 11 يناير 2015 التي نظّمت عقب اعتداءات «شارلي ايبدو» ومتجر «ايبر كاشير» وجمعت حوالى 1,5 مليون مشارك.

وبعد ظهر الجمعة قطع رأس صامويل باتي قرب مدرسة كان يدرّس فيها التاريخ والجغرافيا في حيّ هادئ في منطقة كونفلان سانت -أونورين، في الضاحية الغربية لباريس. وأردت الشرطة منفذ الجريمة وهو شاب يبلغ 18 عاماً، بعد اصابته بتسع رصاصات.

أثار هذا الاعتداء الارهابي الجديد الصدمة في البلاد وتجمّع السبت مئات الأشخاص في مدينة نيس (جنوب شرق) ورين (غرب) للتنديد بـ»عمل بربري» والدفاع عن «قيم الديموقراطية».

ودعت رابطة رؤساء بلديات فرنسا كافة البلديات الى تكريم الضحية، فاقترحت «عرض على مبانيها وسم «أنا استاذ» والوقوف دقيقة صمت خلال الاجتماع المقبل لمجالس البلديات واختيار يوم لتنكيس علم البلدية». وسينّظم تكريم وطني للضحية بالتنسيق مع عائلة المدرّس، وفق ما اعلنت رئاسية الجمهورية الفرنسية من دون تحديد المكان وقالت الحكومة انه «يرتقب تعبير آخر (عن الدعم) واعلانات بعد الاجتماعات».

وأشار رئيس الوزراء جان كاستيكس الى انه يعمل على «استراتيجية ردّ تكون كثر صرامةً وأسرع وأكثر فعالية عندما يخضع مدرّس لتهديدات». وأكد في حديث لصحيفة «جورنال دو ديمانش» ان «الدولة ستكون على مستوى التزام (المدرّسين) عبر الردّ بأكبر قدر من الصرامة على كل اعداء الجمهورية». وفي كونفلان سانت -أونورين حيث حصلت الجريمة، تجمّع حوالى الف شخص هم اهالي تلاميذ ومسؤولون ومواطنون، بحزن شديد امام المدرسة التي كان باتي يدرّس فيها. ورفع كثيرون لافتات كتب عليها «أنا استاذ»، ما يعيد الى الذاكرة شعارات «أنا شارلي» التي رفعت حول العالم بعد الهجوم على مقر «شارلي ايبدو».

وقال ليونيل وهو استاذ تاريخ وجغرافيا في مدينة هيربلاي المجاورة «سيكون هناك بالنسبة للأساتذة ما قبل وما بعد 16 اكتوبر: للمرة الأولى، تتمّ مهاجمة استاذ لأنه يعلّم».

وأعلن النائب العام لمكافحة الارهاب جان-فرانسوا ريكار ان المهاجم الذي قتلته الشرطة بعد الاعتداء هو عبدالله ا.، روسي شيشاني يبلغ 18 عاماً ولد في موسكو وهو لاجئ في فرنسا مع عائلته. ولدى عبدالله ا. سوابق في القانون العام وهو معروف لدى الاستخبارات لسلوكه الراديكالي وقال ريكار ان عبدالله ا. قام بعد ظهر الجمعة بعمليات مراقبة قرب المدرسة.

وعثر في هاتف المهاجم على رسالة موجهة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «زعيم الكفّار» تتضمن رغبته في الانتقام من المدرس اضافة الى صورة الضحية مقطوع الرأس وكانت قد نشرت الرسالة والصورة على توتير. وتحدّث جيرانه عن شاب «كتوم» و»غارق في الدين» منذ نحو ثلاث سنوات. من جهتها، شدّدت موسكو من خلال سفارتها لدى باريس على ان «هذه الجريمة لا تعني روسيا بشيء» اذ ان الشاب غادر البلاد عندما كان قاصراً.

