اعتقال 11 مشتبهاً به.. والقاتل نشر جريمته على «تويتر»

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باريس- الوكالات: أفادت وسائل اعلام فرنسية باعتقال السلطات شخصا آخر ضمن اطار التحقيقات في قضية قتل معلم تاريخ في احدى المدارس قرب باريس. ونقلت قناة «BFMTV» عن مصادر مقربة من التحقيق تأكيدها ان الموقوف الـ11 على خلفية القضية المدوية هو صديق للتلميذ الذي نفذ الجريمة.

وكشفت مصادر حتى ذلك الحين اعتقال عشرة اشخاص في اطار التحقيق، منهم اهالي منفذ الهجوم وأولياء تلاميذ آخرين في المدرسة نفسها.

ووقعت الجريمة، التي صنفتها السلطات الفرنسية «هجوما ارهابيا» مساء يوم الجمعة الماضي قرب المدرسة الواقعة في بلدية كونفلان-سان-أونورين بشمالي باريس، اذ قام منفذ الجريمة بقتل المدرس وقطع رأسه بعد ان عرض (المدرس) على التلاميذ رسوما كاريكاتورية للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) خلال درس مقرر حول حرية التعبير.

وبحسب مسؤول فرنسي في شرطة مكافحة الارهاب فان منفذ الهجوم طلب من التلاميذ امام باب المدرسة ان يدلوه على المعلم قبل تنفيذ جريمته. وبعدها تتبع منفذ الهجوم القتيل الذى كان عائدا مشيا من المدرسة الى المنزل وأحدث جروح في وجهه قبل ذبحه.

وبحسب شهود العيان، صاح القاتل بعد تنفيذ جريمته «الله اكبر». ثم قام بمشاركة صور الضحية، صامويل باتي، البالغ من العمر 47 عاما، على حسابه على «تويتر»، وسط تعليقات مسيئة وسباب للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون باعتباره «كافرا».

