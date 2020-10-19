شيخ الأزهر يحذر من العودة إلى «وحشية القرون الوسطى»

عربيات ودوليات

هاجم شيخ الأزهر، احمد الطيب، بشدة، ربط الاسلام بـ«الارهاب» مشيرا الى ان في ذلك عودة لـ«وحشية القرون الوسطى» وذلك بعد يوم من جريمة قطع رأس مدرس في فرنسا.

وقال الطيب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر «وصف الاسلام بالارهاب يَنمّ عن جهل بهذا الدين الحنيف، ومجازفة لا تأخذ في اعتبارها احترام عقيدة الآخرين، ودعوة صريحة للكراهية والعنف، ورجوع الى وحشية القرون الوسطى، واستفزاز كريه لمشاعر ما يقرب من ملياري مسلم».

وكان قد دعا وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكيه، للتوحد والصمود بوجه ما وصفه بـ«وحشية الارهاب الاسلامي» وذلك على خلفية مقتل المدرس في احدى ضواحي باريس.

من جانبه، دان الازهر الجريمة السبت، لكنه دعا الى نبذ خطاب الكراهية وطالب بـ»تجريم»الاساءة للأديان، بعد اتضاح حقيقة ان الضحية عرض صورا مسيئة للنبي محمد امام تلامذته.

