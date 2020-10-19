المظاهرات تخرج من سجن «كورونا»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: تشهد مدن عدة في العالم عودة قوية لحركة التظاهر والاحتجاج التي خفتت مؤقتا تحت ضغط جائحة «كورونا» فمن بيروت التي خرجت في احتجاج «تذكاري» الى مينسك حيث تهدد الشرطة علنا باستخدام «الرصاص الحي» وصولا الى بلغاريا وتايلند واسرائيل التي يواجه رئيس وزرائها «الفاسد» بنيامين نتانياهو مظاهارت اسبوعية.

ونظم متظاهرون مسيرة في العاصمة اللبنانية لاحياء الذكرى السنوية لانطلاق حركة احتجاج اطاحت بالحكومة، لكنها لم تسقط حتى الآن النخبة السياسية التي تتولى زمام الأمور، وشهد البلاد خلال حكمها ازمة اقتصادية طاحنة وانهيار العملة المحلية.

وانتهت المسيرة عند مدخل مرفأ بيروت حيث اضيئت شعلة كبرى للثورة كتحية لضحايا انفجار مرفأ بيروت في 4 اغسطس الماضي، وبعد الوقوف دقيقة صمت على ارواح الضحايا.

وسجّلت صدامات في محيط البرلمان وساحة الشهداء بوسط العاصمة اللبنانية، شهدت رشق مجموعة من المتظاهرين حجارة باتجاه القوى الأمنية التي اطلقت الغاز المسيّل للدموع.

وفي اسرائيل تظاهر عشرات آلاف المعارضين لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مع رفع القيود التي تحدّ التجمعات.

الى ذلك تستعد المعارضة في بيلاروس لتظاهرة كبرى جديدة ضد الرئيس الكسندر لوكاشنكو، وسط تهديدات باطلاق الشرطة الرصاص الحي على المحتجين، بعدما قمعت ايضاً بشدة تحركاً الأسبوع الماضي. وسيكون هذا التحرك الأكبر ضد لوكاشنكو الذي يحكم منذ عام 1994، منذ ان لجأت زعيمة المعارضة سفتلانا تيخانوفسكايا الى ليتوانيا. وأعطت الأخيرة للرئيس مهلة حتى 25 اكتوبر للتراجع، والا ستدعو لتظاهرات واضراب عام. وحذرت وزارة الداخلية الاثنين من ان الشرطة لن تتردد في اللجوء «اذا ما تطلب الأمر» الى اطلاق الرصاص الحي، وهو ما يشكل تصعيداً خطيراً في الأزمة.

وفي بانكوك انضم آلاف التايلانديين الى الاحتجاجات في تحد لحملة دامت ثلاثة اشهر من التظاهرات التي استهدفت الحكومة والنظام الملكي. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لأول مرة وأغلقت الكثير من شبكة المواصلات في المدينة في محاولة لاحباط المحتجين، لكنهم تجمعوا حيثما امكنهم ذلك. ودفعت الاحتجاجات عشرات الآلاف الى الشوارع للمطالبة باقالة رئيس الوزراء برايوت تشان اوتشا، الحاكم العسكري السابق، كما اصبحوا ينتقدون علانية الملك ماها فاجيرالونجكورن على الرغم من قوانين الاساءة الى الذات الملكية التي يمكن ان تعني السجن لمدة 15 عاماً لاهانة النظام الملكي.

وفي بلغاريا سجل اليوم المئة للاحتجاجات في صوفيا نزول آلاف الأشخاص تحت الأمطار للمطالبة مرة اخرى باستقالة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف وحكومته المحافظة، وكذلك المدعي العام للبلاد ايفان غيشيف ويتهم المحتجون الحكومة بالمحاباة والاعتماد على طبقة الأوليغارشيين واستخدام الملاحقات القضائية كسلاح ضد المعارضين السياسيين، وهي اخطر الاتهامات التي واجهها بوريسوف خلال ما يقرب من عشر سنوات في السلطة.

