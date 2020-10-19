الأردن: حملة أمنية كبيرة لملاحقة مطلوبين بعد جريمة «فتى الزرقاء»

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عمان- أ. ف. ب: القت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على نحو مئة شخص من مطلوبين ومشتبه بهم بقضايا ترويع مواطنين وفرض اتاوات خلال حملة امنية اتت في اعقاب جريمة قتل فتى والتمثيل بجسده.

وقال ناطق اعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان ان الحملات الأمنية المشتركة لمديرية الأمن العام اسفرت امس السبت عن القبض على 97 مطلوبا ومشبوها من بينهم خمسة مصنفين بالخطرين جدا.

وأضاف ان الحملات الأمنية للقبض على المطلوبين والمشبوهين مستمرة لحين ضبطهم جميعا وتخليص المجتمع من افعالهم.

وأكد مصدر لفرانس برس وفاة احد المطلوبين لدى محاولة رجال الأمن القبض عليه في منطقة صويلح بالعاصمة عمان بعد قيامه بالقاء نفسه من شرفة البيت.

وقالت مديرية الأمن العام ان عددا من المطلوبين بقضايا متعلقة بالبلطجة والعنف وفرض الاتاوات قاموا بتسليم انفسهم للأمن العام بعد تحديد اماكن وجودهم.

وتأتي الحملة الأمنية بعد ايام من قيام مجموعة من اصحاب السوابق ببتر يدي الفتى الأردني صالح حمدان (الذي عرف بفتى الزرقاء) البالغ من العمر 16 عاما وفقأ عينيه الثلاثاء الماضي للثأر من والده في محافظة الزرقاء شمال شرق عمان، في جريمة احدثت صدمة في المملكة.

